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Next Generation Mobility

Lexus lotet Räume aus

aum – 20. April 2026

Lexus präsentiert im Rahmen der Milan Design Week 2026 fünf Kunstwerke, die das Potenzial von Raum ausloten sollen. Weltpremiere auf der führenden Messe für internationales Design erlebt die Installation „SPACE“. Inspiriert vom neuen Van-Flaggschiff LS Concept, rückt sie die Besucher in den Mittelpunkt einer immersiven Vision, die 360-Grad-Bilder mit Ton und Licht verbindet.

Dazu gesellen sich vier Beiträge aus dem Co-Creation-Projekt „Discover Together 2026“, einer Zusammenarbeit aufstrebender Kreativen mit einem hauseigenen Lexus-Designteam, das sich auf die Idee und Bedeutung des persönlichen Raums konzentriert. Die diesjährigen Teilnehmer sind Kyotaro Hayashi und Yumi Kurotani (Japan), Guardini Ciuffreda Studio (Italien), Random Studio (Niederlande) sowie ein Team, das Lexus Designer mit Meistern japanischer Handwerkskunst zusammenbringt.

Die Lexus Ausstellung im Superstudio Più im Mailänder Stadtteil Tortona läuft noch bis Sonntag, den 26. April. (aum)

Weiterführende Links: Lexus-Presseseite

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Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Lexus LS Concept auf der Milan Design Week 2026.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Wirtschaftsnews vom 14. April 2026

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