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UNITI: Steuersenkung auf Kraftstoffe wird 1:1 weitergegeben

aum – 20. April 2026

Im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags fand heute die Anhörung zum 2. Energiesteuersenkungsgesetz statt. Dem Gesetzentwurf zufolge soll die Energiesteuer auf Benzin und Diesel am 1. Mai für zwei Monate um 17 Cent je Liter abgesenkt werden, um die Preiseffekte des Iran-Kriegs für Autofahrer und Unternehmen an den Tankstellen abzudämpfen. Nach Einschätzung des UNITI Bundesverband EnergieMittelstand werde diese Senkung schon zum Stichtag „vollumfänglich bei den Autofahrern ankommen“.

Der Verband verweist dabei auf das Jahr 2022, als ein vergleichbarer „Tankrabatt“ laut Monopolkommission bei Diesel vollständig und bei Super E5/E10 zu 94 Prozent an die Kunden weitergereicht worden ist. Allerdings müsse damit aufgrund der anhaltenden internationalen Krisenlage nicht automatisch eine generelle Senkung der Kraftstoffpreise einhergehen. So seien, je nach den Entwicklungen am Persischen Golf, ungeachtet der Regelung weiterhin Preissignale in beide Richtungen möglich.

Außerdem sei zu erwarten, dass mit der Absenkung der Energiesteuer am 1. Mai eine erhöhte Nachfrage nach Kraftstoffen einhergeht. Da Tankstellenbetreiber vor dem Stichtag ihre Bestände an höher versteuerter Ware zurückfahren werden, um dann ihre Tanks mit günstiger versteuerter Ware zu befüllen, könnte es am ersten Maiwochenende zu angespannten Situationen beim Kraftstoffangebot von Tankstellen kommen. UNITI plädiert deshalb dafür, dass das Lkw-Fahrverbot am 1. Mai (Feiertag) sowie am 3. Mai (Sonntag) aufgehoben wird, um Lieferengpässe infolge der Umstellung zu verhindern. (aum)

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Uniti

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