Flexibles Schienensystem für Stellantis-Transporter ab Werk

Stellantis bietet für die Nutzfahrzeuge seiner Marken das neue Sortimo Rail System (SRS) ab Werk an. Das flexible Schienensystem des deutschen Anbieters von Fahrzeugeinrichtungen steht für die verschiedenen Transporter-Modelle von Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot zur Verfügung und ermöglicht ohne großen Montageaufwand und werkzeuglos eine schnelle, individuelle Anpassung des Laderaums.

Basis sind werkseitig verbaute Boden- und Wandschienen, mit denen neben der Ladungssicherung verschiedene Ausbaulösungen eingesetzt werden können. Erhältlich sind drei individualisierte Konfigurationen, die auf die Einsatzzwecke von Serviceflotten, Elektrikern sowie der SHK-Branche zugeschnitten sind. Je nach Option sind außerdem zusätzliche Schubladen, Fachböden, Boxen oder eine ausklappbare Werkbank mit Schraubstock im Paket inbegriffen. (aum)

