ADAC-Prognose: Freie Fahrt ins Wochenende

Wer am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, muss laut ADAC mit wenig Verzögerungen rechnen. Nur bei schönem Frühlingswetter sei die Staugefahr in Richtung Alpen und andere Ausflugsregionen durch Wanderer und Wochenendausflügler erhöht, vor allem Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Dasselbe gelte für den Rückreiseverkehr durch die Tagesausflügler am Sonntagnachmittag.

Erhöhten Parkdruck erwartet der Autoclub in Stuttgart durch den Besucherverkehr zum Cannstatter Wasen (bis 10. Mai), genauso wie verstärkter Anreiseverkehr auf der A8 Richtung Salzburg zum Red Bull Ring (24. bis 26. April) in der Steiermark. Große Staugefahr herrsche deshalb aber nicht. Engpässe und Verzögerungen müssten lediglich an den rund 800 Baustellen sowie auf den Autobahnen rund um die Ballungszentren während der Rush-Hour einkalkuliert werden.



Zudem gibt es Abfahrtssperren bei Stau auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn und der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich gibt es aktuell keine Abfahrtssperren, eventuell werden diese bei Bedarf wieder aktiviert. Für Lkw herrscht am Sonntag Fahrverbot.



Von Bauarbeiten sind in Österreich die Tauern, Inntal- und Brennerautobahn betroffen, in der Schweiz sind insbesondere die Gotthard- und die San-Bernardino-Route staugefährdet. Zusätzlich kann es auf den Verbindungen zwischen Bern, Zürich, Basel und Chur zu Engpässen kommen. In Italien ist vor allem die Brennerroute (A22) stark frequentiert. Der Reiseverkehr insgesamt aber ist gering. In den Niederlanden beginnen einwöchige Mai-Ferien, und auch einige Regionen Frankreichs und der Schweiz starten in die Ferien. (aum)

