Auto-Medienportal legt wieder einen Schritt zu

Rund die Hälfte der 531.343 Textabfragen brachte unsere Datenbank als RTF- und PDF-Dateien an die Frau oder den Mann. Auch die andere Hälfte der „Copy&Paste“-Anfragen wird nicht nur zum Lesen, sondern ebenfalls auch zur Weiterverwendung genutzt. Nutzer und die mehr als eine Million Leser befassen sich offenbar intensiver mit den Fotos, Videos und Texten.

Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. Denza bringt einen Van auf den Markt

2. CF Moto bringt große Reiseenduro

3. Cupra Raval: Der kleine Elektro-Rebell

4. Volkswagen macht den ID 3 zum Neo

5. Viele „erste Male“ mit dem Kia EV 2

6. Der Kia Seltos kommt nach Europa

7. Italien widmet Ducati erneut eine Briefmarke

8. KGM hybridisiert und elektrifiziert

9. Fahrbericht Leapmotor B10 Hybrid EV: Zwei Welten unter einer Haube

10. Mazda 2 Hybrid bekommt mehr Ausstattung

1.298.821 Fotos und 16.127 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Volkswagen ID Era 9x, das Video der Woche den Skoda Kodiaq. (aum)