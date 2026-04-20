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VW warnt vor Betrugsmasche mit Gebrauchtwagen

aum – 20. April 2026

Volkswagen warnt vor einer Betrugsmasche im Handel mit Gebrauchtwagen. Auf täuschend echt gemachten Internetseiten und in Umlauf gebrachten Angebotskatalogen sollen derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebrauchte Volkswagen Modelle zu besonders günstigen Preisen angeboten werden. So sollen potenzielle Kundinnen und Kunden geködert und zur An- bzw. Bezahlung nicht existierender Volkswagen Gebrauchtwagen animiert werden. Die Verantwortlichen nutzen dabei gefälschte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungen.

Betroffene Webseiten waren unter anderem:
volkswagen-fahrzeuge.de
vw-finanzierung.de
vw-vertrieb.de
volkswagen-digital.de
volkswagendasauto.de
mein-vw-konzern.de
der-volkswagen-konzern.de
vw-kundenportal.de
die-vw-gruppe.de

Volkswagen stellt klar: Grundsätzlich verkaufe man keine Gebrauchtwagen an Endkunden, der Verkauf von Fahrzeugen erfolgt ausschließlich über zertifizierte Händler. Betroffene Kundinnen und Kunden sollten umgehend die Polizei informieren. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen-Presseseite

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Volkwagen

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