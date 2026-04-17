Mit Einsteigermodellen tut sich BMW Motorrad auf dem deutschen Markt eher schwer. Die 2015 vorgestellte G 310 R, gefolgt von der G 310 GS, liegt leistungsmäßig deutlich unter dem A2-Führerschein-Limit. Das machte sie in Schwellenländern zum Hit, hierzulande jedoch performten die kompakten 34-PS-Modelle eher unterdurchschnittlich. Deshalb machte man sich vor vier Jahren daran, das Thema noch einmal neu zu denken. An die Spitze des Projekts setzte man zwei junge Wilde: Johann Simon als Projektleiter und Marc Weber als leitenden Ingenieur. Unter ihrer Ägide entstand die F 450 GS, die nun in der richtigen Leistungsklasse der Einsteiger-Liga spielt.

Der neu entwickelte Zweizylinder-Reihenmotor mit 420 Kubikzentimetern Hubraum liefert 48 PS und bis zu 43 Newtonmeter Drehmoment. Vor allem aber bietet sie zu Preisen ab 7220 Euro gute Offroad-Performance. Mit 178 Kilogramm Gewicht und ausstattungsabhängigen „Enduro“-Fahrprogrammen meistert sie auch Kiesbetten, sandige Wege oder flache Flussdurchfahrten zielsicher. Das Spitzenmodell namens GS Trophy rückt nicht nur optisch am dichtesten an das große Vorbild R 1300 GS heran, sondern bietet serienmäßig die neue Easy Ride Clutch (ERC).



Herzstück ist eine Fliehkrafteinheit in der Kupplung, die das Einkuppeln drehzahlabhängig übernimmt. Für den Fahrer bedeutet das: Der Kupplungshebel muss lediglich einmal kurz beim Start gezogen werden, quasi um den Kupplungsassistenten zu aktiveren. Ab dem Moment kann man den Hebel links am Lenker ignorieren – beim Anfahren, Schalten und Stoppen. Im Stand kann einfach per Fußschaltung der erste Gang eingelegt oder munter rauf- und runtergeschaltet werden, ohne dass sich das Bike bewegt. Erst wenn der Fahrer am Gasgriff dreht, setzt sich die Maschine in Bewegung.



Auf der Straße macht die straffe Abstimmung der F 450 GS ebenfalls einen sehr guten Job. Auch die Regelsysteme und Fahrprogramme tragen ihren Teil zum sicheren Vorankommen unter allen Bedingungen bei. Mit 830, 845 oder 860 Millimetern gibt es außerdem für jede Statur die passende Sitzhöhe. (aum)