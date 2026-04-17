Vorschau: Zwei Franzosen, neue C-Klasse und ein Interview

Peugeot hat den 408 aufgefrischt. Die markant gezeichnete Fastback-Limousine fährt in die zweite Hälfte ihres Modellzyklus mit beleuchtetem Logo und Marken-Schriftzug an Front und Heck sowie Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und reinem Elektro-Antrieb. Vorausgesetzt der Streik bei der Lufthansa macht uns keinen Strich durch die Rechnung, wird sich Frank Wald bei der Präsentation in Marseille ans Lenkrad setzen.

Die Stellantis-Schwester Citroën nutzt dieselbe Location, um mit dem e-C3 Urban Range einen neuen Einstieg in die Elektromobilität vorzustellen. Die speziell für den Stadtgebrauch abgespeckte Kleinwagen-Variante verfügt über eine 30-kWh-LFP-Batterie, die eine WLTP-Reichweite von rund 200 km bieten soll. Das alles zum Einstiegspreis unter 20.000 Euro, der mit der aktuellen Elektroprämie je nach Kundendisposition sogar unter die 10.000 Euro rutschen kann.



Die neue C-Klasse von Mercedes-Benz ist deutlich gewachsen und kommt demnächst zunächst als Stromer auf den Markt. Mit 4,80 Metern Länge ist die einst aus dem „Baby-Benz“ (190er) hervorgegangene Baureihe endgültig erwachsen geworden. Mercedes verspricht eine Reichweite von 770 Kilometer.



Ausschließlich Elektromodelle bietet Ari Motors aus der sächsischen Kreisstadt Borna an. Spezialität des Unternehmens sind kleine Transporter mit einer Vielzahl an Aufbauten. Jetzt gesellt sich sogar ein Campingmobil dazu. Wir sprechen mit Geschäftsführer und Gründer Thomas Kuwatsch.



Fiat stellt auf der Mailänder Designwoche ein Konzeptfahrzeug für die Zukunft der Kompaktklasse vor, und auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet stellt die Formel E die neue Fahrzeugeneration 4 vor, mit der auch Opel in die Rennserie einsteigen wird. Wir sind vor Ort.



Längst hat die Camping-Saison begonnen und die ersten Neuheiten rollen auf die Straßen. Karmann Mobil schickt einen neuen Grundriss auf die Reise: Der Dexter 635 H nutzt den Fiat Ducato und bietet ein großzügiges Hubbett in dessen Heck. Michael Kirchberger hat es ausprobiert. Er stellt auch gleich noch einen neuen Reiseführer für Frankreich vor, der sich speziell an Wohnmobilisten wendet.



Kia bringt derzeit gefühlt alle sechs Monate ein neues Elektromodell auf den Markt. Da überrascht es ein wenig, dass mit dem K4 ein neu entwickelte Baureihe angeboten wird, die ausschließlich auf Benziner setzt und sogar auf Hybridisierung verzichtet. Wir stellen die neue Kompaktlimousine im Praxistest vor.



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