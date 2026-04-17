Sieben neue Modelle: Renault startet Indien-Offensive

Die Renault Group treibt ihr globales Wachstum voran und positioniert Indien als strategischen Eckpfeiler: Bis 2030 soll der Markt zu den drei wichtigsten weltweit werden, mit einem Portfolio von sieben Modellen auf modernen Plattformen und Exporten im Wert von jährlich zwei Milliarden Euro.

Mit „futuREady India“ leitet die Renault Group die nächste Phase ihrer internationalen Expansion ein. Der Plan umsetzt den im März vorgestellten globalen Strategieplan lokal und zielt darauf ab, Indien von einem etablierten Standort zu einem der drei wichtigsten Märkte bis 2030 zu machen. CEO François Provost betonte nach einem Besuch vor Ort: Indien deckt mehr als ein Drittel des Wachstumspotenzials in den Schwellenmärkten ab.



Zentral ist der größte Produkt-Erneuerungszyklus in der indischen Geschichte der Marke: Das Angebot wächst von aktuell drei auf sieben Modelle, die Segmente von Kleinwagen bis SUV abdecken. Basierend auf Plattformen wie RGEP (Einstiegslevel) und RGMP small (B- und C-Segment) integrieren sie Multi-Energie-Optionen – von Verbrennern über Hybride bis Elektroantriebe. Highlights sind der kürzlich vorgestellte Renault Duster und das Bridger Concept als Vorschau auf ein Kompakt-SUV.



Indien soll nicht nur lokal wachsen, sondern zum globalen Kompetenzzentrum werden. In Chennai betreibt Renault eines der weltweit größten Entwicklungszentren mit 6000 Ingenieuren für Architektur, Software und Upgrades – nun auch für Exportmärkte wie Südamerika. Das voll eigenständige Werk optimiert Lieferketten und zielt auf jährliche Exporte von zwei Milliarden Euro in Fahrzeugen, R&D und Komponenten ab. Lokale Initiativen wie „Renault Forever“ mit 7-Jahres-Garantie stärken zudem den Kundenbindung.



„Indien wird ein Motor für nachhaltige Wertschöpfung“, so Indien-CEO Stéphane Deblaise. Die Strategie nutzt 15 Jahre Marktpräsenz, um Design, Tech und Elektrifizierung anzupassen – und die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Group zu boosten. (aum)

