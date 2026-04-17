Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Citroën legt weltweit zu

aum – 17. April 2026

Citroën hat im Auftaktquartal weltweit 190.000 Autos verkauft. Das sind zehn Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. In Europa stieg der Absatz um 12,3 Prozent auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). Mit 13.055 Neuzulassungen legte Citroën auch seit Jahresbeginn um zwölf Prozent zu, während der Gesamtmarkt ein Wachstum von 5,2 Prozent verzeichnete. Der Marktanteil der französischen Marke liegt im ersten Quartal bei 1,9 Prozent. (aum)



Weiterführende Links: Citroen

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Citroën.

Citroën.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota Yaris Cross.
Toyota schärft den Yaris Cross
Citroen Logo
Citroen bietet Gewerbekunden Leasingvorteile
Citroën C4 L.
Citroën bringt neue Modelle für Wachstumsmärkte
Citroen Berlingo.
Citroen mit leichtem Absatzrückgang

Audio

Autonews vom 17. April 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren