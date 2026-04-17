Citroën legt weltweit zu

Citroën hat im Auftaktquartal weltweit 190.000 Autos verkauft. Das sind zehn Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. In Europa stieg der Absatz um 12,3 Prozent auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). Mit 13.055 Neuzulassungen legte Citroën auch seit Jahresbeginn um zwölf Prozent zu, während der Gesamtmarkt ein Wachstum von 5,2 Prozent verzeichnete. Der Marktanteil der französischen Marke liegt im ersten Quartal bei 1,9 Prozent. (aum)





