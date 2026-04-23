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Next Generation Mobility
Exklusiv

Exklusiv: Zwölf Zentimeter über dem Ceed

aum – 23. April 2026

Von Jens Riedel

Kia hat in jüngster Zeit vor allem die Elektro-Karte ausgespielt. Da überrascht die Einführung einer komplett neuen Baureihe mit klassischem Benzinmotor durchaus. K4 nennt sich das Modell, das sich zwar in der Kompaktklasse positioniert, mit zwölf Zentimetern mehr Länge jedoch über dem Ceed liegt.

Der mittlere der drei zur Wahl stehenden Motoren schöpft aus 1,6 Litern Hubraum 150 PS (110 kW) und entwickelt 250 Newtonmeter Drehmoment. Diese werden über ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h sowie eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,1 Sekunden umgesetzt. Beim Anfahren macht sich allerdings überraschenderweise ein kleines Turboloch bemerkbar.

Der Kia K4 bietet eine Reihe an Fahrhilfen und Infotainmentfunktionen, verfügt aber erfreulicherweise auch über gut zwei Dutzend analoge Tasten und Schalter. Besonders gefällt der Direktzugriff am Lenkrad auf die Fahrmodi. Das Interieur ist gefällig gestaltet und an den neuralgischen Stellen mit soften Materialien versehen. Der Kofferraum bietet ein Fassungsvermögen von 438 bis 1217 Litern.

Die Lenkung spricht in allen drei Fahrmodi unmittelbar aus der Mittelstellung heraus präzise an. Zudem überzeugen die Feinfühligkeit der Bremsen und das ausreichend komfortabel abgestimmte Fahrwerk.

Der WLTP-Wert weist einen Normverbrauch von 6,9 Litern je 100 Kilometer aus. Das lässt sich in der Praxis durchaus erreichen: Wir bewegten uns zwischen 6,4 und 7,3 Litern. Für die 150-PS-Version in der Ausstattungsstufe Spirit ruft Kia 35.890 Euro auf. (aum)

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Kia K4.

Kia K4.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Kia K4.

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Autonews vom 22. April 2026

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