Abarth begleitet den Gercollector-Trackday

Abarth ist Kooperationspartner beim Trackday des Auto-Influencers „GERCollector“. Am 1. Mai bietet der Münchner Youtuber seinen Followern die Gelegenheit, exklusive Sportwagen auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zu erleben. Abarth ermöglicht den Fans Mitfahrten als Beifahrer im 207 kW (280 PS) starken 600e über den Formel-1-Kurs. Das Modell steht darüber hinaus ebenso wie der 114 kW (155 PS) starke 500e für Probefahrten auf den Straßen der Eifel bereit. Die Anmeldung erfolgt jeweils online. (aum)





