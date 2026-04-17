Abarth begleitet den Gercollector-Trackday

Abarth ist Kooperationspartner beim Trackday des Auto-Influencers „GERCollector“. Am 1. Mai bietet der Münchner Youtuber seinen Followern die Gelegenheit, exklusive Sportwagen auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zu erleben. Abarth ermöglicht den Fans Mitfahrten als Beifahrer im 207 kW (280 PS) starken 600e über den Formel-1-Kurs. Das Modell steht darüber hinaus ebenso wie der 114 kW (155 PS) starke 500e für Probefahrten auf den Straßen der Eifel bereit. Die Anmeldung erfolgt jeweils online. (aum)
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