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Next Generation Mobility

Stellantis vertraut auf Microsoft

aum – 16. April 2026

Stellantis und Microsoft haben heute eine fünfjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt, die die digitale Transformation des Autokonzerns durch die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher KI-, Cybersicherheits- und Engineering-Funktionen beschleunigen soll. Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickeln beide Unternehmen gemeinsam mehr als 100 KI-Initiativen in den Bereichen Kundenbetreuung, Produktentwicklung und Prozesse, darunter KI-gestützte Produktentwicklung und -validierung, vorausschauende Wartung und Überprüfung sowie schnellere Bereitstellung neuer digitaler Funktionen und Dienste. (aum)

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Stellantis und Microsoft haben heute eine fünfjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt, die die digitale Transformation des Autokonzerns durch die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher KI-, Cybersicherheits- und Engineering-Funktionen beschleunigen soll.

Stellantis und Microsoft haben heute eine fünfjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt, die die digitale Transformation des Autokonzerns durch die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher KI-, Cybersicherheits- und Engineering-Funktionen beschleunigen soll.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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