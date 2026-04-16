Stellantis vertraut auf Microsoft

Stellantis und Microsoft haben heute eine fünfjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt, die die digitale Transformation des Autokonzerns durch die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher KI-, Cybersicherheits- und Engineering-Funktionen beschleunigen soll. Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickeln beide Unternehmen gemeinsam mehr als 100 KI-Initiativen in den Bereichen Kundenbetreuung, Produktentwicklung und Prozesse, darunter KI-gestützte Produktentwicklung und -validierung, vorausschauende Wartung und Überprüfung sowie schnellere Bereitstellung neuer digitaler Funktionen und Dienste. (aum)