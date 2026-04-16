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Next Generation Mobility

Neuer Toyota-Hub soll Fahrzeugsoftware in Europa vorantreiben

aum – 16. April 2026

Toyota Motor Europe hat in Breslau einen neuen Digital Hub eröffnet. Dort entwickeln rund 200 Spezialisten Anwendungen, Cloud-Infrastruktur und Cybersicherheitslösungen für Toyota- und Lexus-Fahrzeuge in Europa.

Toyota erweitert seine Softwarekompetenz in Europa und hat dafür Breslau als neuen Standort ausgewählt. Mit dem „Toyota Digital Hub” will der Konzern Anwendungen für vernetzte Fahrzeuge weiterentwickeln und somit die digitale Basis für Toyota- und Lexus-Modelle in Europa stärken. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Apps MyToyota und LexusLink+, die bereits von mehr als zwei Millionen Kunden in Europa genutzt werden. Über die Anwendungen lassen sich unter anderem Fernfunktionen des Fahrzeugs sowie weitere Komfortdienste abrufen.

Darüber hinaus sollen die Teams in Breslau an der Cloud-Infrastruktur für vernetzte Dienste sowie an Cybersicherheitslösungen arbeiten. Toyota sieht den neuen Standort auch als Baustein für die künftige Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge. Mit dem Hub investiert Toyota erneut in Polen. Bereits seit 2015 ist in Breslau ein Shared Services Centre aktiv, dass Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen für europäische Toyota-Einheiten übernimmt.

Toyota hat Polen wegen seines großen Fachkräftepools und der Nähe zu technischen Hochschulen als Standort ausgewählt. Die polnische Regierung wertet die Entscheidung zugleich als Bestätigung für die Attraktivität des Landes als Technologie- und Investitionsstandort.

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Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 15. April 2026

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