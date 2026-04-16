Spritpreise: AvD fordert auch langfristige Strategien

Nachdem die 12-Uhr-Regelung an den Tankstellen weniger für eine Entlastung, sondern eher für mehr Verlässlichkeit gesorgt hat, befasst sich der Bundestag heute in erster Lesung mit der Senkung der Mineralölsteuer. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) begrüßt diese „direkte Entlastung“ der Verbraucher, mahnt jedoch eine konsequente Umsetzung an.

Entscheidend sei, dass die Steuersenkung tatsächlich und vollumfänglich bei den Autofahrern ankommt und nicht durch Marktmechanismen abgeschwächt wird. Gleichzeitig unterstreicht der Club, dass neben kurzfristigen Entlastungen auch langfristige Strategien notwendig sind, um die Abhängigkeit von volatilen Energiepreisen nachhaltig zu reduzieren und mehr Transparenz in der Preisgestaltung sicherzustellen.



Durch die geplante Steuerentlastung vor dem Hintergrund des Iran-Krieges soll der Spritpreis inklusive der Mehrwertsteuer um 17 Cent je Liter sinken und sich damit wieder etwas dem Preisniveau vor der Eskalation am Persischen Golf annähern. Ende Februar lag der Preis für Super bei 1,82 Euro und für Diesel bei 1,73 Euro je Liter. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Entlastung vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird, betont der AvD. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit geben Anlass zur Skepsis. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde damals vom 1. Juni bis zum 31. August der sogenannte Tankrabatt eingeführt, doch im Verlauf der Monate wurde insbesondere in Regionen mit geringem Wettbewerb zwischen den Tankstellen immer weniger an die Verbraucher weitergegeben. Einer Auswertung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge kamen nur etwa 80 Prozent des Tankrabatts an den Zapfsäulen an.



Nach der ersten Lesung wird der Gesetzentwurf in den zuständigen Ausschüssen beraten, bevor er in zweiter und dritter Lesung erneut im Plenum behandelt wird. Im Anschluss ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Bei einem beschleunigten Verfahren erscheint eine Umsetzung innerhalb weniger Wochen realistisch, sodass eine Entlastung bereits zu Beginn des Monats Mai greifen könnte.



Kern der Maßnahme ist eine Absenkung der Energiesteuer, die sich unmittelbar auf die Preise an den Tankstellen auswirken soll. Aktuell liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise in Deutschland bei 2,14 Euro je Liter Super E5 sowie bei 2,23 Euro je Liter Diesel (Stand: 15. April 2026). (aum)