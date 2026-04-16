Brandenburger und Bayern tanken am teuersten

Kraftfahrer in Brandenburg und Bayern müssen derzeit deutschlandweit die höchsten Kraftstoffpreise bezahlen. Die monatliche ADAC-Auswertung der Tankstellenpreise in den 16 deutschen Bundesländern von heute 11 Uhr zeigt, dass Super E10 in Brandenburg mit durchschnittlich 2,078 Euro derzeit am meisten kostet. Teuerstes Tank-Land für Dieselfahrer ist Bayern: Der Preis für einen Liter des Selbstzünderkraftstoffs liegt dort aktuell im Schnitt bei 2,212 Euro.

Am günstigsten tanken Autofahrer aktuell in Bremen und Nordrhein-Westfalen. In der Hansestadt kostet ein Liter Super E10 im Mittel 2,026 Euro und damit 5,2 Cent weniger als in Brandenburg. Preiswertestes Bundesland für Dieselfahrer ist Nordrhein-Westfalen mit einem Durchschnittspreis von 2,148 Euro je Liter. Diesel ist damit im bevölkerungsreichsten Bundesland 6,4 Cent billiger als im größten deutschen Flächenland Bayern.



Die Auswertung zeigt auch, dass die Nähe zu günstigen Nachbarstaaten kaum Einfluss auf die Höhe der Kraftstoffpreise in einzelnen Bundesländern hat. So kann weder die Nachbarschaft Brandenburgs zum deutlich günstigeren Polen die Preise auf deutscher Seite senken noch die Nachbarschaft Bayerns zu Österreich, wo Tanken ebenfalls deutlich billiger ist als hierzulande.



Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zunächst zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Anders als bisher ist nicht mehr der Abend der günstigste Zeitraum zum Tanken, sondern kurz vor 12 Uhr mittags. Die neue Tankregelung seit 1. April 2026 schreibt vor, dass nur noch einmal am Tag – um 12 Uhr am Mittag – die Kraftstoffpreise angehoben werden dürfen und danach 24 Stunden lang nur noch gleich bleiben oder gesenkt werden dürfen. (aum)

