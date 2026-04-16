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ADAC-Test: Diese Kinderräder machen den besten Job

aum – 16. April 2026

Ein neues Kinder- oder Jugendrad sollte nicht nur gut fahren, sondern auch sicher bremsen, schadstoffarm sein und für den Straßenverkehr geeignet sein. Genau das zeigt der aktuelle ADAC-Test von 14 Kinderfahrrädern mit 24-Zoll-Rädern.

Ein neues Kinder- oder Jugendrad sollte nicht nur gut fahren, sondern auch sicher bremsen, schadstoffarm sein und für den Straßenverkehr geeignet sein. Genau das zeigt der aktuelle ADAC-Test von 14 Kinderfahrrädern mit 24-Zoll-Rädern. Das Woom Explore 5 ist mit der Note 2,0 Testsieger, während das Cube Numove 240 Street mit der Note 2,2 auf Rang zwei landet.
Der ADAC hat 14 Kinder- und Jugendfahrräder mit 24-Zoll-Laufrädern untersucht.
Im Fokus standen Sicherheits- und Fahreigenschaften wie Bremsleistung, Stabilität und Pedalfreiheit, aber auch Handhabung, Eignung für die Zielgruppe sowie eine Prüfung auf Schadstoffe einzelner Bauteile.

Besonders gut schnitt das Woom Explore 5 ab. Es erreichte in allen Kategorien Bestnoten und ist mit der Gesamtnote 2,0 der klare Testsieger. Als einziges Modell im Test ist es mit Scheibenbremsen ausgestattet, die vor allem bei Nässe konstant überzeugten. Auf Platz zwei folgt das Cube Numove 240 Street mit der Note 2,2. Deutlich schlechter fiel dagegen das Bikestar-Modell aus: In den Griffen fanden die Tester Stoffe, die als hochgradig krebserregend eingestuft sind. Deshalb wurde das Rad trotz sonst ordentlicher Ergebnisse auf die Gesamtnote 5,0 abgewertet. Auch andere Räder zeigten Schwächen. So verfehlte das günstigste Modell im Test, Decathlon/BTTWIN, auf dem Bremsenprüfstand die Normvorgaben und beim Puky LS-Pro können die Pedale bereits bei vergleichsweise geringer Schräglage den Boden berühren, was die Sturzgefahr erhöht.

Der ADAC empfiehlt Eltern beim Kauf vor allem ein leichtes Rad mit hoher Zuladung und möglichst guter Anpassbarkeit an verschiedene Körpergrößen. Wer mit dem Rad am Straßenverkehr teilnehmen möchte, sollte außerdem auf eine StVZO-konforme Ausstattung mit Reflektoren, Licht und Klingel achten, da nicht alle Modelle serienmäßig vollständig dafür ausgerüstet sind. (aum)

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ADAC-Test Kinderfahrräder 2026.

ADAC-Test Kinderfahrräder 2026.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

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