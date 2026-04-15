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Next Generation Mobility

Der Range Rover Sport wird zum Twen

aum – 15. April 2026

Der Range Rover Sport wird 20 Jahre alt. Die Marke feiert das Ereignis mit dem limitierten Sondermodell „Twenty Edition“. Zum Ausstattungsumfang gehört das Black Exterior Pack, ergänzt durch ein Editionsdekor sowie 23-Zoll-Leichtmetallräder in Gloss Sparkle Silver – optional auch in Gloss Black. Im Innenraum finden sich beleuchtete „Twenty Edition“-Einstiegsleisten sowie ein entsprechender Schriftzug auf der Mittelkonsole. Die Windsor-Ledersitze in Ebony stammen vom Range Rover Sport SV. Dazu gesellen sich Schmiedecarbon-Furniere und ein schwarzer Velours-Dachhimmel.

Inspiriert vom ursprünglichen „Stormer“-Orange des Range Stormer Concept sowie dem Vesuvius Orange der First Edition des Range Rover Sport ist die Sonderedition neben Santorini Black und Ostuni Pearl White auch in einem markanten, metallischen Sanguinello Orange erhältlich.

Als Antriebe stehen ein 4,4-Liter-V8-Twin-Turbo mit 537 PS (395 kW) sowie der 550 PS (405 kW) starke Plug-in-Hybrid P550e zur Wahl. Die Preise beginnen bei 146.300 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Jaguar Land Rover

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Range Rover Sport, Sondermodell „Twenty Edition“.

Range Rover Sport, Sondermodell „Twenty Edition“.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 15. April 2026

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