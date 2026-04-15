Der Lexus RZ 550e F Sport simuliert Gangwechsel

Lexus führt mit dem neuen vollelektrischen Topmodell RZ 550e F Sport eine virtuelle Acht-Gang-Schaltung ein. Das „Interactive Manual Drive“ simuliert per Schaltwippen manuelle Gangwechsel. Ist die angenommene „Drehzahl“ des Motors zu niedrig, schaltet das System auch automatisch eine oder mehrere Stufen herunter. Begleitet wird das künstlich erzeugte Schalterlebnis von einem entsprechenden virtuellen Motorsound. Aktiviert wird das System ganz einfach durch Drücken der M-Modus-Taste in der Mittelkonsole.

Im Kombiinstrument erscheinen Leistungs- und Drehzahlanzeige sowie eine Schaltanzeige. Sie weist auf den passenden Zeitpunkt für manuelle Gangwechsel über die Wippen links und rechts am Lenkrad hin. Auf Basis von Gaspedalstellung und Fahrgeschwindigkeit berechnet das System das anliegende Drehmoment und passt es über die Übersetzung des gewählten virtuellen Gangs an. So verändert sich die Kraftentfaltung für ein natürliches Fahrerlebnis je nach Gangstufe spürbar – etwa beim Herunterschalten vor Kurven oder an Steigungen. Zusätzlich verstärken Echtzeit-Rückmeldungen – etwa über Gaspedalreaktion, G-Kräfte, Sound und Anzeige – das Fahrgefühl.



Der erzeugte Klang ist speziell auf das Interactive Manual Drive abgestimmt und bietet drei Stufen zur Wahl, um den Sound an Fahrsituation und persönliche Vorlieben des Fahrers anzupassen. Er korreliert Fahrgeschwindigkeit und Antriebsdrehmoment und wird über Lautsprecher im Innenraum wiedergegeben.



Im Lexus RZ 550e F Sport arbeitet das Interactive Manual Drive in Verbindung mit dem elektrischen Allradantrieb Direct4 und dem neuen Steer-by-Wire-System. (aum)



