Der Kia Seltos kommt nach Europa

In seiner zweiten Generation kommt der Kia Seltos, eines der weltweit erfolgreichsten Modelle der Marke, nun erstmals auch nach Europa. Das SUV rangiert mit einer Außenlänge von 4,43 Metern zwischen dem B- und C-Segment. Er ist etwa zehn Zentimeter kürzer als der Sportage, bietet aber mit 2,69 Metern einen minmal längeren Radstand. Kia verspricht ein Kofferraumvolumen von 536 Litern. Das Design orientiert sich am EV3.

Der Seltos wird als Hybrid und als Benziner mit Front- und Allradantrieb angeboten. Der 1,6-Liter-Turbobenziner mobilisiert 180 PS (132 kW) und 265 Newtonmeter Drehmoment und lässt sich mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT7) kombinieren. Der serienmäßig mit einem Sechs-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattete 1.6 GDI Hybrid leistet als Fronttriebler 154 PS (113 kW) und als Allradler mit dem e-AWD-System 178 PS (131 kW).



Der Seltos Hybrid bietet neben dem e-AWD noch eine weitere Premiere: Es ist das erste Hybridmodell der Hyundai-Gruppe, das über eine 230-Volt-Steckdose und eine „Vehicle-to-Load“-Funktion verfügt.



Im Innenraum orientiert sich der Seltos ebenfalls an den EV-Modellen. Das breite Panoramadisplay umfasst zwei 12,3-Zoll-Bildschirme für das digitale Kombiinstrument und das Infotainmentsystem sowie dazwischen ein 13,5-cm-Display (5,3 Zoll) zur Steuerung der Klimatisierung.



Die Produktion des Seltos startet noch in der ersten Jahreshälfte, zunächst nur als Benziner. (aum)



