Opel weltweit auf Wachstumskurs

Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall haben im ersten Quartal weltweit mehr als 157.000 Autos und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Das sind fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der Pkw-Absatz in Europa legte dabei um 18 Prozent zu, der Marktanteil stieg auf 3,3 Prozent. Dabei war der Corsa sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien der meistverkaufte Kleinwagen und in mehreren anderen Ländern unter den Top drei.

Die fast 33.600 Pkw-Neuzulassungen im ersten Vierteljahr in Deutschland bedeuten ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil von Opel stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. (aum)



