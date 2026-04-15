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Next Generation Mobility

Den Porsche 911 GT3 offen fahren

aum – 15. April 2026

Porsche bietet den 911 GT 3 erstmals auch als Cabriolet an. Der S/C mit schwarzem Windschutzscheibenrahmen kombiniert den Leichtbau des S/T mit dem frei saugenden und handgeschalteten 4,0-Liter-Boxermotor, der 510 PS (375 kW) und 450 Newtonmeter Drehmoment liefert. Der GT3 S/C ist als reiner Zweisitzer ausgelegt.

Das vollautomatische Leichtbau-Verdeck lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h in jeweils rund zwölf Sekunden öffnen und schließen. Auf Knopfdruck spannt sich innerhalb von zwei Sekunden ein auf. Es lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h öffnen und schließen.

Der Porsche 911 GT3 S/C beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 313 km/h. Er kann zu Preisen ab 269.000 Euro bestellt werden und mit dem Street Style-Paket für knapp 28.000 Euro individualisiert werden. (aum)

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Porsche 911 S/C.

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Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Porsche 911 S/C mit Street-Style-Paket.

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