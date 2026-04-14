Der Motorradmarkt erholt sich weiter

Mit 28.361 Neuzulassungen hat sich der Motorradmarkt im März in Deutschland weiter stabilisiert, nachdem 2025 von vorgezogenen Käufen und Händlerzulassungen des Vorjahres aufgrund der Abgasneuregelung geprägt war. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein Plus von 45,9 Prozent gegenüber März 2025. Das erste Quartal schloss laut Zahlen des Industrieverbands Motorrad (IVM) mit einem Zuwachs von 44,5 Prozent auf 45.355 Krafträder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum ab.

Im März wurden 18.633 Motorräder (plus 40,3 Prozent) und 2306 Kraftroller (+31,5 %) neu angemeldet. Bei den Leichtkrafträdern verdoppelten sich die Zulassungen nahezu: 3488 Neufahrzeuge entsprechen einem Plus von 87,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Die 125er-Roller kamen auf 3934 Stück (+54,8 %).



Die Neuzulassungen von batteriebetriebenen Zwei- und Dreirädern stiegen um über 145 Prozent auf 1128 Fahrzeuge. Im klassischen Motorradsegment gingen die Anmeldungen jedoch um 15 Prozent auf lediglich 34 Fahrzeuge zurück. Elektrische Maxi-Scooter kamen gerade einmal auf sechs Neuzulassungen gegenüber zehn im Vorjahresmonat. Bei den elektrischen Leichtkrafträdern gab es hingegen einen Anstieg um 232,2 Prozent auf 392 Stück, bei den Leichtkraftrollern betrug das Wachstum bei 696 Fahrzeugen 139,2 Prozent. Für die ersten drei Monate des Jahres ergibt sich im E-Bereich über alle Klassen hinweg eine Zunahme der Neuzulassungen von 125,5 Prozent. (aum)