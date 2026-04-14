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Next Generation Mobility

Christophe Mandon neuer Vice President bei Kia

aum – 14. April 2026

Christophe Mandon wurde zum Vice President Sales and Ownership Experience bei Kia Europe in Frankfurt ernannt. Zuletzt war er Vice President von Kia France.

Der Franzose bringt 28 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit, hatte Führungspositionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika inne und war unter anderem in Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Marokko und Deutschland tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Schlüsselpositionen bei Citroën und der PSA-Gruppe sowie in jüngster Zeit die Funktion des Senior Vice President Global Sales Opel/Vauxhall bei Stellantis in Deutschland. Mandon wird direkt an Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer (COO) von Kia Europe, berichten und soll in seiner neuen Funktion die weitere Elektrifizierung der Marke unterstützen sowie die Kundenbindung stärken. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

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Christophe Mandon.

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Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Christophe Mandon.

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