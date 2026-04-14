Der Renault 4 bekommt ein Faltdach

Renault erweitert das Angebot beim R4 E-Tech elektrisch um eine Version mit Faltdach. Das „Plein Sud“ (Richtung Süden) genannte Modell erinnert ein wenig an den historischen R4 Plein Air aus den 1960er-Jahren, bei dem nicht nur das Dach, sondern auch die Türen und die Heckklappe aus Stoff bestanden.

Um die Öffnung so breit wie möglich zu gestalten, wurde das Stahldach bis an die äußersten Seiten entfernt, sodass auch die Dachreling entfällt. Zudem ist die ansonsten auf dem Fahrzeugdach platzierte Antenne nun in die Heckscheibe integriert. Da der Renault 4 von Anfang an für die Ausführung mit Stoffdach konzipiert wurde, hat diese Modifizierung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Hauptmerkmale des Fahrzeugs.



Das schwarze, elektrisch zu betätigende Faltdach des Plein Sud misst 92 mal 80 Zentimeter. Es lässt sich je nach Bedarf per Knopfdruck am Fahrzeugschlüssel, über einen Schalter neben dem Innenspiegel sowie per Sprachbefehl über den Avatar „Reno“ in verschiedenen Zwischenpositionen öffnen. Eine dicke Stoffbespannung sorgt bei geschlossenem Dach für eine gute Geräuschdämmung. Ist das Dach geöffnet, reduziert ein Deflektor die von außen eindringenden Fahrgeräusche.



Den Plein Sud gibt es in Kombination mit den Ausstattungslinien Techno und Iconic zu Preisen ab 36.300 Euro.



Parallel zum Bestellstart des Renault 4 E-Tech elektrisch Plein Sud erhält die gesamte Baureihe ein technisches Update. Dazu zählen das nun vorgeschriebene Fahrerüberwachungssystem sowie ein Notbremsassistent, der das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand abbremst. Der Eco-Driving-Assistent arbeitet nun zudem vorausschauend und analysiert anhand von Kartendaten die vor ihm liegende Strecke. Er warnt etwa vor Kurven, Kreisverkehren oder Hindernissen, sodass der Fahrer frühzeitig vom Pedal gehen kann, um Energie zu sparen.



Um die Batteriebeheizung besser steuern zu können, kommt ein neuer Wärmetauscher zum Einsatz. Er verkürzt die Ladezeiten bei kalten oder sehr niedrigen Temperaturen zwischen 0 und minus 20 Grad erheblich.



Kunden erhalten außerdem drei Jahre lang oder bis zum Ende ihres Vertrags mit Mobilize Financial Services (mit Ausnahme klassischer Finanzierungskredite) zwei Gigabyte Datenvolumen pro Monat. (aum)