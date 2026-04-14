Auch der Nissan Juke kommt an die Steckdose

Nach der Neuauflage des Micra ist nun der Juke dran: Nissan wird auch diese Baureihe in der nächsten Modellgeneration zum Elektroauto machen. Er wurde gestern am Firmensitz in Japan erstmals präsenstiert und wird – ebenso wie der Leaf – für den europäischen Märkte im britischen Werk Sunderland vom Band rollen. Dort soll bereits in wenigen Wochen die Produktionstestphase beginnen. Die dritte Generation des Crossovers soll dann in etwa einem Jahr auf die Straße kommen – und bleibt einem polarisierendem Design treu. (aum)