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Stellantis legt bei leichten Nutzfahrzeugen zu

aum – 14. April 2026

Stellantis hat den weltweiten Absatz seiner leichten Nutzfahrzeuge im ersten Quartal um sieben Prozent gesteigert. In Europa erreicht das Unternehmen einen Marktanteil von 28,7 Prozent und ist führender Anbieter in Italien, Frankreich und Spanien sowie in Portugal, den Benelux-Staaten, Polen und mehreren kleineren Märkten, darunter die Tschechische Republik, Slowenien, Griechenland, Irland, Kroatien, Bulgarien und Estland.

Auch in Südamerika dominiert Stellantis den Markt. Dort ist der Fiat Strada das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt. In den USA belegt der Ram 1500 den ersten Platz im Segment der großen leichten Pick-ups. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Fiat Strada.

Fiat Strada.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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