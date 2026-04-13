CF Moto bringt große Reiseenduro

Mit der 1000 MT-X bringt CF Moto sein bislang größtes Motorrad auf den Markt, das eigentlich 950 MT-X heißen müsste, denn der Zweizylinder der großen Reiseenduro hat 946 Kubikzentimeter Hubraum. Daraus schöpft der Reihenmotor 112 PS (82 kW). Zur Ausstattung gehören ein 22,5-Liter-Tank, fünf Fahrmodi, ein voll einstellbares KYB-Fahrwerk und ein Acht-Zoll-Konnektivitäts-Display sowie Sitz- und Griffheizung, Tempomat und einen bidirektionalen Quickshifter. Die CF Moto 1000 MT-X kostet 10.999 Euro (Österreich: 11.999 Euro). (aum)