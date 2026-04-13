Jarno Middelbosch leitet das Marketing bei Zero

Jarno Middelbosch übernimmt als Senior Director das weltweite Marketing bei Zero Motorcycles. Der Niederländer war zuletzt europäischer Marketingchef von Valvoline.

Jarno Middelbosch bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Marketing- und Führungserfahrung mit, die sich über die Bereiche Motorräder, Elektrofahrzeuge, Konsumgüter und Premium-Automobilmarken erstreckt. Der studierte Betriebswirt begann seine Karriere in der Motorradbranche und leitete das Marketing für Nordeuropa bei Ducati, bevor er mehr als sieben Jahre bei Harley-Davidson in verschiedenen Marketing- und Führungspositionen in den Regionen EMEA, Amerika und APAC tätig war.



Später war er als Head of Brand für Red Bull tätig, bevor er als Director of Marketing & Communications für Lucid Motors in Europa in den Elektrofahrzeugsektor wechselte, wo er die Markteinführung der Marke in der Region begleitete. (aum)



