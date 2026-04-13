Kia Sportage als „Black Edition“

Kia bietet den Sportage als Sondermodell „Black Edition“ mit zahlreichen schwarzen Karosserieakzenten und Interieurelementen an. Dazu gehören neben den 19-Zoll-Felgen unter anderem Zierleisten an Front, Seiten und Heck sowie unterhalb der Seitenfenster, die Dachreling, die Außenspiegelkappen und der Unterfahrschutz. Auch das Kia-Logo und der Modellschriftzug sind in Schwarz gehalten.

Der Innenraum knüpft mit schwarzem Dachhimmel und schwarzen Säulenverkleidungen an das Editionsmotto an. Dazu kommen schwarze Sitzbezüge aus Echtleder und Velourslederimitat mit Nähten in Kontrastfarbe (für Benziner wahlweise auch in Ledernachbildung in Hellgrau) sowie dunkel getönte hintere Scheiben.



Unterstreichen lässt sich der Charakter der Black Edition zusätzlich durch Zweifarblackierungen mit schwarzem Dach, die ansonsten der Topversion GT-Line vorbehalten sind. Insgesamt stehen für das Sondermodell sechs ein- und fünf zweifarbige Lackierungen zur Wahl (Metallic- und Zweifarb-Lackierungen gegen Aufpreis) sowie drei Antriebsvarianten.



Die Preise beginnen bei 42.550 Euro, die Leasingraten bei 285 Euro ohne Sonderzahlung für 48 Monate und 5000 Kilometern pro Jahr. (aum)