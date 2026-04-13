Zeit für den Wechsel

Mit dem Ende der Osterferien und der Rückkehr vieler Autofahrer aus dem Winterurlaub ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den saisonalen Reifenwechsel. Winterreifen sind für niedrige Temperaturen konzipiert. Ihre weichere Gummimischung nutzt sich bei Temperaturen über etwa sieben Grad schneller ab und führt zu Einbußen bei Handling und Bremsweg, warnt der Automobilclub von Deutschland (AvD). Sommerreifen bieten durch ihre härtere Mischung und angepasste Profilstruktur bei wärmeren Bedingungen besseren Grip sowie kürzere Bremswege und wirken sich zudem positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus.

Wer mit einem leistungsstarken Fahrzeug täglich pendelt oder gerne schnell unterwegs ist, sollte aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall auf Sommerreifen wechseln, rät der AvD. Für Wenigfahrer oder Autofahrer, die eher mit gemäßigter Geschwindigkeit unterwegs sind, können moderne Ganzjahresreifen eine gute Alternative sein. Ihre Gummimischung stellt einen funktionalen Kompromiss dar und erspart den saisonalen Wechsel, sofern auch im Winter keine regelmäßigen Fahrten in alpinen Regionen geplant sind.



Entscheidend ist in allen Fällen jedoch die Profiltiefe. Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 1,6 Millimeter. Der AvD empfiehlt jedoch mindestens vier Millimeter. Eine einfache Kontrolle ermöglicht eine Zwei-Euro-Münze: Verschwindet der silberne Rand im Profil, sind noch mehr als vier Millimeter vorhanden. Bleibt jedoch etwas Silber sichtbar, sollte über neue Reifen nachgedacht werden. Der Kauf eines kompletten Satzes ist die Ideallösung, die Mindestanforderung ist jedoch, dass gleichartige Reifen zumindest auf jeweils einer Achse aufgezogen werden. In diesem Fall sollten die Reifen mit dem besseren Profil immer an der Hinterachse sitzen, unabhängig von Front- oder Heckantrieb.



Bei Fahrzeugen, die kein Kontrollsystem im Bordcomputer haben, sollte der Reifendruck regelmäßig kontrolliert werden, idealerweise alle zwei Tankfüllungen. Ein korrekter Luftdruck verbessert die Fahrstabilität und reduziert Verschleiß und Verbrauch. (aum)

