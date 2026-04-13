ZF bringt Busse weiter

ZF präsentiert auf der Fachmesse „Bus2Bus“ in Berlin (15./16.4.) seine neuesten Technologien für Stadt-, Überland- und Reisebusse. Erstmals vorgestellt wird die neue Software „Health Care“ zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung des Antriebsstrangs. Das System ist zunächst mit der neuen elektrischen Portalachse Axtrax 2 LF verfügbar und analysiert Daten aus dem Antriebsstrang in Echtzeit für Flottenbetreiber und Fahrzeughersteller. Die Softwarelösung ermöglicht eine vorausschauende Zustandsüberwachung, erhöht die Fahrzeugverfügbarkeit und senkt durch frühzeitige Fehlererkennung sowie gezielte Wartungshinweise die Gesamtbetriebskosten.

Ebenfalls präsentiert das Unternehmen den elektrischen Drei-Gang-Zentralantrieb Cetrax 2 dual für Überland- und Reisebusse. Mit einer Dauerleistung von bis zu 380 kW (517 PS) und einem Wirkungsgrad von mindestens 94,5 Prozent ist das System für den Langstreckeneinsatz ausgelegt.



Ergänzt wird das Portfolio am Messestand durch die neue angetriebene Hinterachse A134. Sie wurde entwickelt, um den höheren Gewichts- und Drehmomentanforderungen künftiger Fahrzeugplattformen – sowohl konventioneller als auch elektrifizierter – gerecht zu werden. Die Achse bietet eine verbesserte Rekuperationsfähigkeit sowie ein reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Kompatibilität mit bestehenden Einbaupunkten. (aum)



