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Next Generation Mobility

ZF bringt Busse weiter

aum – 13. April 2026

ZF präsentiert auf der Fachmesse „Bus2Bus“ in Berlin (15./16.4.) seine neuesten Technologien für Stadt-, Überland- und Reisebusse. Erstmals vorgestellt wird die neue Software „Health Care“ zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung des Antriebsstrangs. Das System ist zunächst mit der neuen elektrischen Portalachse Axtrax 2 LF verfügbar und analysiert Daten aus dem Antriebsstrang in Echtzeit für Flottenbetreiber und Fahrzeughersteller. Die Softwarelösung ermöglicht eine vorausschauende Zustandsüberwachung, erhöht die Fahrzeugverfügbarkeit und senkt durch frühzeitige Fehlererkennung sowie gezielte Wartungshinweise die Gesamtbetriebskosten.

Ebenfalls präsentiert das Unternehmen den elektrischen Drei-Gang-Zentralantrieb Cetrax 2 dual für Überland- und Reisebusse. Mit einer Dauerleistung von bis zu 380 kW (517 PS) und einem Wirkungsgrad von mindestens 94,5 Prozent ist das System für den Langstreckeneinsatz ausgelegt.

Ergänzt wird das Portfolio am Messestand durch die neue angetriebene Hinterachse A134. Sie wurde entwickelt, um den höheren Gewichts- und Drehmomentanforderungen künftiger Fahrzeugplattformen – sowohl konventioneller als auch elektrifizierter – gerecht zu werden. Die Achse bietet eine verbesserte Rekuperationsfähigkeit sowie ein reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Kompatibilität mit bestehenden Einbaupunkten. (aum)

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Zentralantrieb Cetrax 2 dual von ZF für Überland- und Reisebusse.

Zentralantrieb Cetrax 2 dual von ZF für Überland- und Reisebusse.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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Neue angetriebene Hinterachse A134 von für Überland- und Reisebusse.

Neue angetriebene Hinterachse A134 von für Überland- und Reisebusse.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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Die in die elektrische Portalachse Axtrax 2 LF integrierte Health-Check-Software von ZF überwacht kontinuierlich Antriebsstrangdaten und überträgt erkannte Auffälligkeiten, wie Heiz- oder Kühlfehler, in die Cloud. Die Software unterstützt damit eine frühzeitige Fehlererkennung und vorausschauende Wartung.

Die in die elektrische Portalachse Axtrax 2 LF integrierte Health-Check-Software von ZF überwacht kontinuierlich Antriebsstrangdaten und überträgt erkannte Auffälligkeiten, wie Heiz- oder Kühlfehler, in die Cloud. Die Software unterstützt damit eine frühzeitige Fehlererkennung und vorausschauende Wartung.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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