Der VW-Konzern setzt 2,05 Millionen Fahrzeuge ab

Die Volkswagen Group hat im ersten Quartal weltweit insgesamt 2,05 Millionen Fahrzeuge (inklusive Lkw und Busse, aber ohne Motorräder) abgesetzt. Das sind vier Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Zuwächse in Europa (plus 4,7 Prozent) und Südamerika (+7,0 %) haben dabei den 15-prozentigen Rückgang auf dem chinesischen Markt und das Minus von 13 Prozent in Nordamerika halbwegs kompensiert. Unter den zwölf Marken entwickelten sich aber lediglich Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie der Lkw-Hersteller MAN positiv. (aum)







