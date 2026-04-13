Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der VW-Konzern setzt 2,05 Millionen Fahrzeuge ab

aum – 13. April 2026

Die Volkswagen Group hat im ersten Quartal weltweit insgesamt 2,05 Millionen Fahrzeuge (inklusive Lkw und Busse, aber ohne Motorräder) abgesetzt. Das sind vier Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Zuwächse in Europa (plus 4,7 Prozent) und Südamerika (+7,0 %) haben dabei den 15-prozentigen Rückgang auf dem chinesischen Markt und das Minus von 13 Prozent in Nordamerika halbwegs kompensiert. Unter den zwölf Marken entwickelten sich aber lediglich Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie der Lkw-Hersteller MAN positiv. (aum)




Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Volkswagen.

Volkswagen.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Volkswagen

Download:

Ähnliche Artikel

Stahl-Rohkarosse eines Porsche.
VW sichert sich den Zugriff auf Quellen für grünen Stahl
Auto China 2018: VW-Konzernchef Dr. Herbert Diess.
Peking 2018: China wird für Volkswagen zur „zweiten Heimat"
Drive Volkswagen Group-Forum.
Mitten in Mitte: Mit Drive durch die Volkswagen Group
Lamborghin Miura bei der Kitzbüheler Alpenrallye.
Prominenz in VW-Cockpits bei Kitzbüheler Alpenrallye 2011

Audio

Der neue Corolla Cross Teamplayer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren