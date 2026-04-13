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Next Generation Mobility

Eine Option gratis bei Mazda

aum – 13. April 2026

Zur kürzlich erfolgten Premiere des neuen CX-5 bei den Händlern legt der japanische Hersteller erneut die Aktion „Eine Option gratis“ auf: Wer sich im Aktionszeitraum vom 20. April bis 2. Mai für einen Neuwagen der Marke entscheidet, erhält ein Ausstattungsextra kostenlos dazu. Das Angebot lässt sich mit allen Verkaufs-, Finanzierungs- und Leasingangeboten kombinieren und gilt sowohl für Privatkunden als auch für ausgewählte gewerbliche Kunden. Voraussetzung ist der Abschluss eines Kaufvertrags bis zum 2. Mai.

Je nach Fahrzeugmodell und gewähltem Extra beläuft sich der Preisvorteil auf bis zu 2900 Euro. So viel können Kunden sparen, die sich für das Comfort-Paket mit Lederausstattung im Mazda CX-60 entscheiden, das unter anderem elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze sowie das Driver Personalisation System umfasst. Alternativ gibt es beispielsweise auch das Convenience- & Sound-Paket im Wert von bis zu 2800 Euro: Es beinhaltet unter anderem ein Soundsystem von Bose, eine elektrisch bedienbare Heckklappe mit Sensorsteuerung sowie einen 360-Grad-Monitor mit „See-Through View“-Funktion, die schlecht einsehbare Bereiche direkt vor dem Fahrzeug sichtbar macht und beim Ankoppeln eines Anhängers hilft.

Käufer des CX-5 können beispielsweise bis zu 1500 Euro sparen – so viel kostet das optionale Panorama-Glasschiebedach. Alternativ steht auch eine Metallic-Lackierung im Wert von 1.200 Euro zur Wahl. Innerhalb der Vorteilswochen ist das Fahrzeug im Privatleasing ab 353 Euro monatlich ohne Anzahlung erhältlich. Gewerbliche Kunden können den CX-5 während der Vorteilswochen ab 272 Euro netto im Monat leasen. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

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SUV-Modellpalette von Mazda (von links): CX-80, CX-60, CX-5 und CX-30.

SUV-Modellpalette von Mazda (von links): CX-80, CX-60, CX-5 und CX-30.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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