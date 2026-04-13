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Der Bund will die Energiesteuer senken

aum – 13. April 2026

Nach den Gesprächen im Koalitionsausschuss will die Bundesregierung angesichts der hohen Kraftstoffpreise die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent je Liter senken. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, er erwarte, dass die Mineralölkonzerne dies an die Verbraucher weitergeben. Die Maßnahme soll zunächst für zwei Monate gelten und soll einen Umfang von rund 1,6 Milliarden Euro haben. Wann die Regelung genau in Kraft tritt, steht noch nicht fest.

Zudem soll Arbeitgebern ein steuer- und abgabenfreie „Entlastungsprämie“ für Beschäftigte ermöglicht werden. Gegenfinanzieren will Berlin die geplanten Maßnahmen unter anderem durch eine Erhöhung der Tabaksteuer. (aum)



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Tanken.

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

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