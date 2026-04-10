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Italien widmet Ducati erneut eine Briefmarke

aum – 10. April 2026

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wird Ducati vom italienischen Staat mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Sie zeigt eine Superleggera V4 Centenario Tricolore – durchzogen von den Farben der italienischen Flagge. Sie wird zum Tarif B ausgegeben, der für Standardbriefe bis 20 Gramm gilt. Bereits 2022 wurde im Rahmen der Themenreihe „Sport“ eine Briefmarke dem Ducati-Sieg im Moto GP gewidmet.

Die Sondermarke ist Teil der philatelistischen Themenreihe „Exzellenz des Produktionssystems und Made in Italy“, mit denen das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy Industriebetriebe auszeichnet, die maßgeblich zur Entwicklung und Wirtschaft des Landes beigetragen haben. Zu diesem Anlass wurde außerdem eine spezielle Mappe im A4-Format produziert, die einen Viererblock Briefmarken, eine Einzelmarke, eine gestempelte und abgestempelte Postkarte, eine philatelistische Karte, einen Ersttagsbrief sowie ein illustriertes Informationsblatt enthält. Sie ist in italienischen Postämtern sowie auf der Webseite filatelia.it erhältlich. Die Ducati-Briefmarke wird außerdem in das „Briefmarkenbuch 2026“ aufgenommen, das alle Ausgaben des Jahres versammelt. (aum)

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Italien hat eine Sonderbriefmarke zum 100-jährigen Jubiläum von Ducati herausgebracht.

Italien hat eine Sonderbriefmarke zum 100-jährigen Jubiläum von Ducati herausgebracht.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati Superleggera V4 Centenario.

Ducati Superleggera V4 Centenario.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. April 2026

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