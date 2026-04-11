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Ein Rolls-Royce des „King of Romance“ kommt unter den Hammer

aum – 11. April 2026

Ein Rolls-Royce Phantom VI des legendären britischen Sängers Engelbert Humperdinck wird auf der Auktionsplattform Catawiki versteigert. Der Wagen von 1970 gehörte dem Sänger über 40 Jahre lang. Sein Wert wird auf bis zu 185.000 Euro geschätzt. Der „King of Romance“ wird übrigens Anfang Mai 90 Jahre alt – und tritt immer noch auf.

Im Laufe der Jahre baute Humperdinck, ein bekennender Liebhaber der Automarke, eine Sammlung von 14 Rolls-Royce auf. Von der Baureihe wurden in 22 Jahren nur 374 Exemplare gefertigt. Er verfügt über seine vollständig erhaltene, luxuriöse blaue Samt-Innenausstattung. Zum Fahrzeug gehören Dokumente, die den früheren Besitz durch Engelbert Humperdinck bestätigen, darunter eine auf seinen Namen ausgestellte britische Zulassungsbescheinigung.

Die Auktion hat gestern begonnen und endet am 26. April. (aum)

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1970er Rolls-Royce Phantom VI, der über 40 Jahre im Sänger Engelbert Humperdinck gehörte.

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Photo: Catawiki/user-01baa7d2e64b via Autoren-Union Mobilität

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1970er Rolls-Royce Phantom VI, der über 40 Jahre im Sänger Engelbert Humperdinck gehörte.

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1970er Rolls-Royce Phantom VI, der über 40 Jahre im Sänger Engelbert Humperdinck gehörte.

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Autonews vom 10. April 2026

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