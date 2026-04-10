Yamaha übernimmt Torqeedo

Yamaha hat Torqeedo übernommen. Der deutsche Anbieter für Elektroantriebe auf dem Wasser bietet Bootsmotoren mit Leistungen von 0,7 kW (1 PS) bis 200 kW (272 PS) für den Freizeitbereich an und ergänzt damit künftig das Portfolio von Yamaha Marine. Ausgewählte Vertragspartner nehmen die Produkte in ihr Angebot auf. Marketing und Vertrieb übernehmen schrittweise die europäischen Ländergesellschaften von Yamaha. Torqeedo wurde 2005 in Starnberg gegründet und beliefert weltweit Bootshersteller mit kompletten Antriebssystemen. (aum)







