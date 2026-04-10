Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Yamaha übernimmt Torqeedo

aum – 10. April 2026

Yamaha hat Torqeedo übernommen. Der deutsche Anbieter für Elektroantriebe auf dem Wasser bietet Bootsmotoren mit Leistungen von 0,7 kW (1 PS) bis 200 kW (272 PS) für den Freizeitbereich an und ergänzt damit künftig das Portfolio von Yamaha Marine. Ausgewählte Vertragspartner nehmen die Produkte in ihr Angebot auf. Marketing und Vertrieb übernehmen schrittweise die europäischen Ländergesellschaften von Yamaha. Torqeedo wurde 2005 in Starnberg gegründet und beliefert weltweit Bootshersteller mit kompletten Antriebssystemen. (aum)




Weiterführende Links: Yamaha-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Yamaha übernimmt den Anbieter elektrischer Bootsantriebe Torqeedo.

Yamaha übernimmt den Anbieter elektrischer Bootsantriebe Torqeedo.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Deutz-Logo.
Deutz verkauft Torqeedo an Yamaha
Sterk 31 RC mit zwei Yamaha-Außenbordmotoren.
Yamaha liefert die Außenborder für die Sterk 31
Michael van Zomeren.
Yamaha hat einen neuen Deutschlandchef
Kevin Gallas gewann auf einer Yamaha Ténéré 700 das Africa Eco Race 2026.
Kevin Gallas gewinnt mit Yamaha das Africa Eco Race
Von links nach rechts: Daniel Wolde-Giorgis (Leiter Brose E-Bike), Kenichi Muraki (Executive General Manager, Yamaha Smart Power Vehicle Business Unit), Raymond Mutz (Geschäftsführer Antriebe Brose SE) und Hiroshi Takeyama (General Manager, Yamaha e-Kit Business Division).
Yamaha übernimmt das E-Bike-Antriebsgeschäft von Brose

Audio

Autonews vom 10. April 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren