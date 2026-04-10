Harley-Davidson sagt schlicht „Ride“

In Zeiten globaler Krisen will Harley-Davidson mit einem neuen Markenclaim wieder für etwas mehr Unbeschwertheit sorgen. Er lautet schlicht „Ride“ und soll wieder verstärkt die Freude am Motorradfahren und an der Gemeinschaft sowie das Gefühl von Freiheit wecken, für das die Modelle aus Milwaukee seit Jahrzehnten stehen.

Erster Ausdruck des neuen Identitätsansatzes ist ein Video auf YouTube, das mit Zitaten aus dem Song „On the Road Again“ von Willie Nelson unterlegt ist. Im Mai wird Harley-Davidson zudem seine neue Unternehmensstrategie präsentieren, die den Mythos der Vergangenheit in die Zukunft führen soll. Dabei wird auch das „Bar & Shield“-Logo in seiner klassischen Form zurückkehren.(aum)

