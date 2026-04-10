Viele „erste Male“ mit dem Kia EV 2

Zur Einführung des EV 2 hat Kia in Zusammenarbeit mit Innocean Berlin die europaweite Kampagne „The Power of Firsts“ gestartet. Mit ihr wird das neue Elektroeinstiegsmodell der Marke im Storytelling als Wegbereiter für erstmalige Erlebnisse inszeniert. In der ersten Phase der europaweiten Multichannel-Kampagne wird ein Hauptspot, der unter anderem im Fernsehen und auf digitalen Plattformen zu sehen ist, durch spezielle Produktfilme, Printumsetzungen, digitale Inhalte und Social-Media-Content für Plattformen wie Instagram, TikTok und Pinterest ergänzt.

In Deutschland läuft die Kampagne unter dem Motto „Elektromobilität für alle“ bereits in digitalen Kanälen und im Fernsehen. Darüber hinaus wird sie ab kommender Woche auch auf das Radio sowie auf die Plattformen Leasingmarkt.de und Mobile.de ausgeweitet. Außerdem setzt Kia Deutschland auf Außenwerbung mit 3-D-Effekt, bei der der EV 2 besonders plastisch wirkt und aus dem Display herauszufahren scheint. Zudem begleitet der neue Kia die Eröffnung des Terminals 3 am 23. April am Frankfurter Flughafen. Fünf Wochen lang wird der kleinste EV auf zwei Promotionsflächen in hochfrequentierten Check-in-Bereichen zu sehen sein.



In einer zweiten Phase wird die Kampagne im Sommer dieses Jahres durch Kooperationen mit Content-Kreatoren aus verschiedenen Bereichen erweitert. Jeder von ihnen wird auf ein prägendes persönliches „erstes Mal“ zurückblicken, wobei der EV 2 in ihre Geschichten integriert wird. (aum)



