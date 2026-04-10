Hyundai bringt Erde und Venus nach China

Hyundai bereitet die Markteinführung seiner Elektromarke Ioniq in China vor. Im Vorfeld der Auto China in Peking (ab 24.4.) hat das Unternehmen auf einer Veranstaltung zwei Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die speziell auf den dortigen Markt ausgerichtet sind. Es handelt sich um die Limousine „Venus Concept“ und das Familien-SUV „Earth Concept“, die einen Ausblick auf künftige Serienmodelle für chinesische Kunden geben sollen.

Hyundai plant, rund um die Marke ein umfassendes „Mobilitätsökosystem“ zu entwickeln. Dazu gehört auch die auf China zugeschnittene Namensgebung der Fahrzeuge nach Planeten. (aum)



