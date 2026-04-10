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Next Generation Mobility

Hyundai bringt Erde und Venus nach China

aum – 10. April 2026

Hyundai bereitet die Markteinführung seiner Elektromarke Ioniq in China vor. Im Vorfeld der Auto China in Peking (ab 24.4.) hat das Unternehmen auf einer Veranstaltung zwei Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die speziell auf den dortigen Markt ausgerichtet sind. Es handelt sich um die Limousine „Venus Concept“ und das Familien-SUV „Earth Concept“, die einen Ausblick auf künftige Serienmodelle für chinesische Kunden geben sollen.

Hyundai plant, rund um die Marke ein umfassendes „Mobilitätsökosystem“ zu entwickeln. Dazu gehört auch die auf China zugeschnittene Namensgebung der Fahrzeuge nach Planeten. (aum)

Weiterführende Links: Hyundai-Presseseite

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Hyundai hat in China zwei Konzeptfahrzeuge für den Markteintritt von Ioniq vorgestellt.

Hyundai hat in China zwei Konzeptfahrzeuge für den Markteintritt von Ioniq vorgestellt.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq Venus Concept und Earth Concept.

Hyundai Ioniq Venus Concept und Earth Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq Venus Concept.

Hyundai Ioniq Venus Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq Venus Concept.

Hyundai Ioniq Venus Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq Venus Concept.

Hyundai Ioniq Venus Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Ioniq Earth Concept.

Hyundai Ioniq Earth Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. April 2026

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