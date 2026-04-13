Wir nutzen diese Woche erstmals die Gelegenheit der stark steigenden Zahlen, unsere Wochenstatistik umzubauen. Bisher gingen auch die Tochter-Portale Auto-Newsroom und e-Medienportal mit in die Wochensumme ein. Darauf wollen wir in Zukunft verzichten, was angesichts der aktuellen Gesamtzahl von 1,6 Millionen nicht auf den ersten Blick auffällt. In Zukunft melden wir also reine Auto-Medienportal-Zahlen, auch wenn wir nur ungern auf die Zahlen der englischen Version Car-Newsroom verzichten. Die hat inzwischen auch schon 200.000 Nutzer.

Von den 714.780 Texten wurden in den vergangenen sieben Tagen 43.504 als RTF- und 64.150 als PDF-Dateien abgerufen. Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal:



1. Deutschlands kleinstes Wohnmobil ist da

2. Fahrbericht Xpeng P7+: Große Elektro-Limousine mit kleinen Macken

3. New York 2026: Hyundai setzt in den USA auf Leiterrahmen

4. Fahrbericht Renault Twingo E-Tech: Der Kleine lächelt wieder

5. Mercedes bringt Steer-by-Wire in die Serie

6. Praxistest Opel Frontera Electric: Ein Freund der Ladesäule

7. Kia PV5 als flexibler Crew Van

8. Fahrbericht Leapmotor B10 Hybrid EV: Zwei Welten unter einer Haube

9. Sommer, Sonne, Sylt und jede Menge Harleys

10. Fahrbericht Porsche Cayenne Electric: Ein Sportwagen als SUV



890.660 Fotos und 6.313 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unser mehr als eine Million Leser und an die Medien aus, die unser Material für ihre Berichterstattung nutzen. Das Foto der Woche den Peugeot 308 SW PHEV, das Video der Woche den Unimog 4030 4x4. (aum)

