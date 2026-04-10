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Next Generation Mobility

Vorschau: Ein Bestseller, ein Neuling und ein Trendsetter

aum – 10. April 2026

Vor der Redaktion liegt eine eher ruhige Woche, an deren Ende Mercedes-Benz seine Jahresbilanz 2025 vorlegen wird. Ins neue Geschäftsjahr gut gestartet ist Opel. Die Rüsselsheimer sind im ersten Quartal auf dem deutschen Markt kräftig gewachsen und stellen mit dem Corsa weiterhin den beliebtesten Kleinwagen. Michael Kirchberger stellt die Elektroausführung im Praxistest näher vor.

BMW schließt mit der F 450 GS die Lücke zwischen der kleinen G 310 GS und der größeren F 800 GS. Die Enduro richtet sich an die A2-Zielgruppe und bringt einen komplett neu entwickelten Reihen-Zweizylinder mit 420 Kubikzentimetern sowie optional die Fliehkraftkupplung „Easy Ride Clutch“ mit. Ralf Bielefeldt stellt das Bike und die neue Technik näher vor.

Nachgeholt wird der bereits angekündigte Rückblick auf 30 Jahre Citroën Berlingo, der das Segment der Hochdachkombis begründete, und der Praxistest des Fiat Grande Hybrid.

Darüber hinaus halten wir Sie gewohnt über weitere aktuelle Fahrzeugmodelle und die jüngsten Entwicklungen in der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

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Opel Corsa Electric.

Opel Corsa Electric.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

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BMW F 450 GS.

BMW F 450 GS.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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Citroën Berlingo (1997).

Citroën Berlingo (1997).

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Fiat Grande Panda.

Fiat Grande Panda.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. April 2026

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