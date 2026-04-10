Fiat mit dickem Plus

Fiat zählte im ersten Quartal des Jahres zu den am stärksten wachsenden Volumenmarken auf dem deutschen Markt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) weist für die Marke ein Plus von 65,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus, während die Pkw-Zulassungen insgesamt nur um 5,2 Prozent zunahmen. Der Marktanteil von Fiat stieg damit in den ersten drei Monaten auf 2,4 Prozent. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 17.031 Neuwagen der Marke in Deutschland zugelassen. (aum)