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Next Generation Mobility

Fiat mit dickem Plus

aum – 10. April 2026

Fiat zählte im ersten Quartal des Jahres zu den am stärksten wachsenden Volumenmarken auf dem deutschen Markt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) weist für die Marke ein Plus von 65,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus, während die Pkw-Zulassungen insgesamt nur um 5,2 Prozent zunahmen. Der Marktanteil von Fiat stieg damit in den ersten drei Monaten auf 2,4 Prozent. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 17.031 Neuwagen der Marke in Deutschland zugelassen. (aum)

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Fiat 500 Hybrid.

Fiat 500 Hybrid.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. April 2026

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