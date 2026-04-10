Stellantis legt europaweit zu

Stellantis hat im ersten Quartal den Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Europa um fünf Prozent auf 697.000 Neuzulassungen gesteigert. Der Marktanteil stieg leicht auf 17,5 Prozent; mit dem Joint Venture Leapmotor International waren es 18,1 Prozent.

In Deutschland stiegen die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,2 Prozent; der Marktanteil nahm um 1,2 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent zu.



In Italien wuchs Stellantis im bisherigen Jahresverlauf um 6,7 Prozent. Die fünf meistverkauften Modelle stammen dort von einer Konzernmarke: Der Fiat Pandina belegt den ersten Platz der Zulassungen vor dem Jeep Avenger und dem Fiat Grande Panda. Auf Rang vier folgt der Citroën C3 vor dem T03 von Leapmotor, der führenden Elektromarke im Land.



In Frankreich bleibt die Gruppe ebenfalls Marktführer mit einem Anteil von fast 31 Prozent und fünf Modellen unter den Top Ten der beliebtesten Autos. (aum)



