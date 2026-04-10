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Next Generation Mobility

Der Mercedes-Benz Conecto kommt auch nach Deutschland

aum – 9. April 2026

Daimler Buses wird den Mercedes-Benz Conecto ab Mitte 2027 auch in Deutschland anbieten. Der Niederflurbus aus der Kooperation mit Otokar in der Türkei richtet sich an privatwirtschaftliche Betreiber im Stadtbussegment, die eine Lösung für einfache Einsatzprofile suchen und denen eine Standardkonfiguration genügt.

Der Mercedes-Benz Conecto ist als 12-Meter-Solobus – auch als Hybrid – sowie als Gelenkbus erhältlich. Er ist unterhalb des höherwertig ausgestatteten und flexibler nutzbaren Mercedes-Benz Citaro angesiedelt. (aum)

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Mercedes-Benz Conecto.

Mercedes-Benz Conecto.

Photo: Daimler Buses via Autoren-Union Mobilität

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