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Next Generation Mobility

Mazda 2 Hybrid bekommt mehr Ausstattung

aum – 9. April 2026

Mazda erweitert den Ausstattungsumfang des 2 Hybrid. Neu an Bord der Basisversion Prime-Line sind eine Sitzheizung für den Fahrer, ein höhenverstellbarer Beifahrersitz, elektrische Fensterheber auch hinten sowie ein automatisch abblendender Innenspiegel und der vorgeschriebene Aufmerksamkeitsassistent. Hinzu kommen 15-Zoll-Leichtmetallfelgen. Teile dieser Ausstattung, die bislang ebenfalls nicht serienmäßig waren, übernimmt nun auch die Ausstattungslinie Center-Line.

Aufgewertet wird zudem die mittlere Ausstattung Exclusive-Line, die zusätzlich zum bisherigen Angebot nun Voll-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten umfasst. In den Topversionen Homura und Homura Plus gibt es neue Design-Applikationen in glänzendem Schwarz im Interieur. Die Auswahl an Außenfarben wird um Charcoal Grey, Sky Grey und Fern Green erweitert.

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Mazda 2 Hybrid.

Mazda 2 Hybrid.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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