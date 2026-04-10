Hyundai entwickelt sich dreimal stärker als der Markt

Hyundai hat in den ersten drei Monaten des Jahres in Deutschland 23.706 Pkw-Neuzulassungen verbucht. Das entspricht einem Plus von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Marktanteil von 3,5 Prozent. Damit entwickelte sich die Marke deutlich dynamischer als der Gesamtmarkt, der im ersten Quartal um 5,2 Prozent zulegte.

Im März überschritt Hyundai mit 10.273 Neufahrzeugen erstmals seit August 2023 wieder die Schwelle von 10.000 Zulassungen in einem Monat. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Wachstum von 29,5 Prozent. (aum)



