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Next Generation Mobility

Denza bringt einen Van auf den Markt

aum – 9. April 2026

Denza bringt mit dem D9 einen großen Van auf den europäischen Markt. Der 5,25 Meter lange Plug-in-Hybrid erinnert optisch ein wenig an den über zehn Zentimeter kürzeren Lexus LM. Die mittlere Reihe des Siebensitzers aus dem BYD-Konzern besteht aus Luxus-Einzelsitzen mit einer um bis zu 152 Grad neigbaren Rückenlehne und 16-Punkt-Massagefunktion.

Der Denza D9 DM-i entwickelt eine Systemleistung von 353 PS (260 kW), wobei der 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner in erster Linie als Generator für die Batterie und die beiden Elektromotoren – einer an der Vorderachse mit 170 kW (231 PS) und einer an der Hinterachse mit 45 kW (61 PS) – dient. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h, der Standardsprint ist in 8,6 Sekunden absolviert. Als rein elektrische Reichweite gibt der Hersteller bis zu 210 Kilometer an.

Die Preisfindung ist noch nicht final abgeschlossen, dürfte sich aber zwischen 80.000 und 90.000 Euro bewegen. (aum)

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Denza D9 DM-i.

Denza D9 DM-i.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. April 2026

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