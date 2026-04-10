Skoda legt stark zu

Skoda setzt sich in diesem Jahr als die Nummer zwei auf dem deutschen Markt fest: Im ersten Quartal verzeichnete der Importeur 62.438 Neuzulassungen. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 12.367 Fahrzeuge und 24,6 Prozent sowie das größte Wachstum einer Marke in absoluten Zahlen. Der Marktanteil der tschechischen Volkswagen-Tochter stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. Darüber hinaus war der Elroq im ersten Quartal das beliebteste Elektrofahrzeug in Deutschland. (aum)





